Хабаровский край – в финале «Кибердрома»

Соревнования ежегодно проходят согласно инициативе Министерства промышленности и торговли РФ Фото: Правительство Хабаровского края

С 12 по 18 сентября в Геленджике состоится финал федерального конкурса «Кибердром». До последнего рубежа через все испытания добрались 15 коллективов со всей страны.

В финале хабаровскую команду «Аэрогид» и других претендентов на главный приз ожидают следующие конкурсы: «Управление роем - искусственный интеллект», «Шоу дронов», «Полет в лесу». Соревнования ежегодно проходят согласно инициативе Министерства промышленности и торговли РФ.

- В составе региональной сборной – школьники, студенты средних и высших учебных заведений, молодые специалисты промышленных предприятий. Участие в конкурсе дает ребятам уникальные навыки работы в сфере цифровой промышленности, – рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Регион старается всеми возможными способами стимулировать интерес молодого населения края к инженерным профессиям и авиастроению. «Кибердром» - одна из составляющих приоритетного регионального направления «Край инноваций и новых возможностей».