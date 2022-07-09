Небольшой дождь пройдет в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Духота и пасмурность. Так можно описать погоду Хабаровском крае 10 июля. В столице региона ожидается от 18 до 29 градусов ночью и от 27 до 29 -днем. Южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

В южных районах продет кратковременный дождь. Ночью температура продержится от +17 до +19 градусов, днем - от +27 о +29 градусов.

В центральных районах пройдет небольшой дождь. Ливень ожидается днем в Верхнебуреинском, Советско-Гаванском и Ванинском районах. Температура ночью прогнозируется от 11 до +29 градусов, днем - от +22 до +26 градусов. Южный ветер ожидается 5-11 метров в секунду.

В северных районах местами пройдет дождь. Исключениями станут Охотский, Николаевский, Ульчский районы. Ночью столбики термометра опустятся до +9-+22 градусов, днем достигнут от +18 до +34 градусов. Ожидается ветер восточных направлений 6-11 метров в секунду.

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