Девять человек за день заразились коронавирусом в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровском крае за прошедшие сутки коронавирусом заболели девять человек. На лечении находится 66 пациентов, 14 из них на стационарном, 52 – на амбулаторном.

За день в регионе не было ни одной смерти от COVID-19. Выздороветь удалось 13 людям. Более того, за прошедший день никому не потребовалось лечь в больницу, чтобы лечиться от коронавируса.

- От коронавируса привито 702 977 жителей края. Оба компонента поставили 655 145 вакцинировавшихся, ревакцинированы 146 710 человек, - сообщили в региональном минздраве.

За все время эпидемии в Хабаровском крае врачи смогли вылечить от ковида 202 216 человек.

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