В Хабаровском крае прошел конкурс лучших практик наставничества Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае завершился конкурс лучших практик наставничества, направленных на повышение производительности труда. Участники представили методики по привлечению студентов к работе после окончания учебных заведений.

- Благодаря нацпроекту «Производительность труда» на предприятиях края возрождается практика обучения сотрудников на местах. Это позволяет им быстро погружаться в работу, - сказала Маргарита Бастрикина, заместитель министра экономического развития края.

Победителями конкура стали ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» и ПАО «Амурский судостроительный завод».

- Начиная с третьего курса, студенты начинают проходить обучение и на предприятии. И уже после окончания вузов входят в работу уже специалистами. В дальнейшем мы планируем начинать обучать студентов с первого курса, а также работать с вузами по целевому направлению, - рассказала Анжелика Каширная, начальник отдела персонала ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток».

Надежда Валеева, начальник развития производственной системы ПАО «Амурский судостроительный завод» отметила, что на их предприятии создана сильная база наставников, которые закрепляются за молодыми сотрудниками. Они работают вместе в течение трех месяцев, поле чего руководитель оценивает, как хорошо адаптировался новый сотрудник.

Победителям вручили дипломы, командам наставников на предприятиях – памятные призы. Благодаря их работе, улучшается качество подготовки сотрудников, а также сокращается дефицит рабочих мест и текучка кадров. Все это помогает предприятию работать еще эффективнее.

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