Следственный комитет проверит родителей, бросивших ребенка в машине на жаре

Следственный комитет проводит проверку в отношении родителей, бросивших ребенка в машине на жаре Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

8 июля семейная пара из Хабаровска оставила 3-летнюю дочь одну в раскаленной машине. В это время на улице была невыносимая жара, из-за которой температура воздуха в автомобиле быстро поднималась, и ребенок мог задохнуться.

На помощь пришли двое сотрудников УФССП. Судебные приставы проходили мимо, когда увидели маленькую девочку, оставшуюся в одиночестве в пекле. Они пытались найти родителей на протяжении 40 минут. Оказалось, что пара ушла за покупками в торговый центр. Свой поступок они объяснили так: «Мы думали, что она спит и не хотели ее будить».

- Следователи дадут оценку действиям родителей по обеспечению безопасности ребенка, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По предварительной информации девочка не пострадала, так как машину удалось быстро открыть. Однако риск такой ситуации невероятно высок. Ребенок мог задохнуться или получить тепловой удар.

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