ВТБ в Хабаровском крае в полтора раза увеличил выдачу ипотеки в июне

Снижение ставок по государственным и банковским программам позволило ипотечному рынку показать существенный прирост продаж в июне. В Хабаровском крае ВТБ за последний месяц выдал жилищных кредитов на 503 млн рублей: это в 1,5 раза больше объема выдач в мае.

В целом по стране ВТБ в июне выдал более 14 тысяч ипотечных кредитов на 76,6 млрд рублей, что почти на 60% превысило результат мая. При этом до прошлогоднего уровня спрос на покупку жилья пока не восстановился.

Наиболее существенный прирост продаж в июне наблюдался по стандартным программам банка, в рамках которых клиенты приобретают, в основном, вторичное жилье. Объем выдач в этом сегменте по сравнению с маем вырос более, чем в три раза – до 25 млрд рублей. Продажи кредитов с господдержкой в ВТБ выросли почти на 30% и превысили 51 млрд рублей.

Всего по итогам первого полугодия 96,5 тысячи заемщиков оформили в ВТБ ипотеку почти на 432 млрд рублей. Каждый второй кредит был выдан с господдержкой.

«В июне ипотечный рынок существенно вырос за счет улучшения условий по кредитам. Ставки вернулись к уровню начала года и снова позволяют заемщикам планировать сделки по купле-продаже недвижимости. Основная доля выдач приходится на ипотеку с господдержкой, при этом она снижается, что говорит о постепенном выравнивании рынка. Однако для многих клиентов ставки выше 10% являются сдерживающим фактором, так что говорить о полноценном восстановлении спроса еще рано. Мы видим, что продажи ипотеки в России на сегодняшний день отстают от прошлогодних результатов, хотя ситуация улучшается. Если по итогам пяти месяцев выдачи оставались на уровне 2019 года, то за полугодие мы превысили результат за половину 2020 года на 11%. Надеемся, что клиентская активность продолжит расти на фоне дальнейшей реализации отложенного спроса и возможного продолжения снижения ключевой ставки», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Среди льготных программ наибольшей популярностью у заёмщиков банка пользовалась ипотека с господдержкой. По ней в первом полугодии проходила каждая вторая льготная сделка. Всего этой программой воспользовались более 26,6 тысяч клиентов ВТБ, оформив кредиты на 105 млрд рублей. За «семейной ипотекой» обратились около 24 тысяч человек, получив финансирование на покупку первичной недвижимости почти на 127 млрд рублей.

ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. Оформить жилищный кредит в рамках собственных программ банка можно от 10,5% годовых. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку заемщики могут на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.

По ипотеке с господдержкой на новостройки заемщики могут получить средства под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» ВТБ предлагает от 5,7%. При этом клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить в банке ипотеку всего под 3% годовых. IT-ипотека в ВТБ доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%.