Женщина утонула в селе Раздольное ЕАО Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

39-летняя жительница Биробиджана отдыхала с компанией на карьере в селе Раздольное. В нем находилось озеро, в котором запрещено купаться. Правда, этот факт не всегда останавливает местных жителей. Так произошло и в этот раз. К сожалению, плавание обернулось бедой: женщина утонула.

- Спасатели подняли тело со дна. Спасатели соболезнуют родным и друзьям погибшей, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

В последнее время в ЕАО и Хабаровском крае участились случаи гибели людей на воде. Так, 9 июля спасатели подняли со дна тело 40-летнего мужчины, отдыхавшего на озере Мылки в Комсомольске. Кроме того, 8 июля в Солнечном районе недалеко от села Хурмули в реке утонул 15-летний подросток. Обоими случаями занимаются сотрудники правоохранительных органов. В МЧС предупреждают об опасности купания в местах с запрещающими знаками.

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