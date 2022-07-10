Житель Хабаровского края украл у своих друзей 30 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

33-летний житель поселка Ягодный явно не знает о поговорке «Не имей сто рублей». Отдыхая в гостях у своих друзей, семейной пары, он решил украсть их деньги. Когда хозяева отвлеклись и вышли с соседнюю комнату, мужчина взял телефон женщины и перевел 30 тысяч рублей из ее мобильного банка на счет знакомого.

- Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Знакомый, которому пришли деньги, обналичил их и передал фигуранту. Мужчина потратил всю сумму на продукты и алкоголь, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас мужчина содержится под стражей. Его будут судить за кражу. Жителю Ягодного грозит до шести лет лишения свободы.

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