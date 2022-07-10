Мэр Хабаровска поздравил с Днем рождения Михаила Дегтярева Фото: Администрация Хабаровска

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отмечает 10 июля 41-летие. С Днем рождения мужчину поздравляют близкие люди и коллеги. Так в честь праздника мэр Хабаровска Сергей Кравчук выложил поздравление в социальной сети.

- За прошедшие два года в качестве руководителя края Вы проявили высокий профессионализм, умение принимать смелые решения и стремление к развитию Хабаровского края и его столицы. Вы делаете всё для укрепления промышленного, инфраструктурного, экономического, научного потенциала региона, его социальной и культурной сферы, - написал Сергей Кравчук.

Мэр Хабаровска также отметил, что у них общая цель – процветание края и его столицы. Он пожелал Михаилу Дегтяреву успехов в работе, крепкого здоровья и семейного благополучия.

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