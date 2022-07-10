На улице Павла Морозова в Хабаровске начали укладывать асфальт Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Улицу Павла Морозова в Хабаровске начали асфальтировать. Ночью рабочие покрывали участок одной из главных артерий города новым полотном. Пока что асфальт установлен на небольшом отрезке дороги, однако в ближайшее время работы планируют возобновить.

- Я пообещал губернатору во время его прямого эфира в соцсетях, что, мэрия обратится к ученым ДВГУПС для проведения исследования просадки грунта. Если они одобрят асфальтирование, мы начнем работы в ближайшее время. Использовав технологию сейсмического зондирования, специалисты установили, что на дороге допустимо уложить асфальтобетон, но с соблюдением некоторых условий. В частности, нужно ограничить проезд по этому участку большегрузного транспорта. Поэтому мы выполняем обещание и сейчас подрядчик ведет укладку асфальтового покрытия, - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Ремонт ведется, в основном, в темное время суток. В МУП «Водоканал» уточнили, что сейчас укладывают лишь один некапитальный слой, так как пока не понятно, что произойдет с дорогой в паводок. В сентябре специалисты вновь проведут необходимые исследования на основе которых и будет принято решение о дальнейшем ремонте покрытия.

На участке стоит ограничение, въезд грузовикам более 20 тонн временно запретили.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.