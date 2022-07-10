Хабаровский край запросил самолет-зондировщик для тушения лесных пожаров
Фото: Иван МАКЕЕВ
Самолет-зондировщик запросили у Рослесхоза власти Хабаровского края. Судно поможет бороться с лесными пожарами. Эта технология применяется еще с конца 50-х годов прошлого века. Специальный реагент йодистого серебра выпускают из самолета, что помогает вызвать кристаллизацию воды, которая распыляется на огонь.
- Вопрос о переброске воздушного судна был рассмотрен на заседании федерального оперативного штаба по тушению лесных пожаров. Сейчас мы ждем окончательного решения, - сказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки края.
Таким способом сейчас тушат лесные пожары в Якутии и Иркутской области. Ближайшее судно Ан-24 на данный момент находится именно в Республике Саха.
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