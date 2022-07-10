Жителя Хабаровска придавило качелями в парке Динамо

На жителя Хабаровска упали качели в парке Динамо Источник: @KomChtivo Фото: Социальные сети

По сообщению жителей Хабаровска, в парке Динамо произошло ЧП. В выходной день в центре собралось много людей, ведь сейчас самый разгар Ярмарки-фестиваля «АмурФест.Лето 2022». Хабаровчане гуляют на главной площади, но также и в других местах, например, парке Динамо.

Свидетели сообщили, что около 12 часов дня на площадке в парке упали качели. Там было много детей, но пострадал взрослый. Острая часть железной опоры упала прямо на ногу мужчине. Как рассказали очевидцы, пострадавшему потребовалась скорая.

- Я не видела само происшествие, но там было много людей в одном месте. Потом уже услышала разговор, что мужчину ударило качелями. Сказали, что даже ногу прорезало, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана З., хабаровчанка, гулявшая в это время в парке Динамо.

Официального подтверждения данного происшествия пока что нет. Насколько серьезна травма мужчины, пока тоже неизвестно. Также остаются непонятными причины произошедшего. Качели в парке стоят уже много лет, и о подобных случаях ранее не сообщалось.

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