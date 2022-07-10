В Хабаровске отметили Курбан-Байрам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Хабаровска отметили Курбан-Байрам. 9 июля мусульмане встретили один из самых важных праздников ислама. Перевод его названия звучит как «праздник жертвы». Он знаменует собой окончание паломничества в Мекку.

Жители города начали день с коллективного богослужения в мечетях. Празднество началось с 7 утра.

Очередь машин, направляющихся в мечеть Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

- Поздравляю мусульман, живущих в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке, с праздником Курбан-байрам. В нашем многонациональном регионе отношения между представителями всех вероисповеданий строятся на взаимном уважении и интересе к другим культурам. Важно помнить и чтить традиции предков, следовать принципам добра и единства, которым учит ислам, - поздравил причастных Михаил Дегтярев.

Праздник прошел пышно, с самого утра множество жителей поехали в мечети встречать этот день. По традиции, частью праздничной программы стали ритуальные жертвоприношения. Мусульмане заложили баранов в специальном отведенных местах.

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