В Хабаровске пропал подросток Фото: Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям

16-летняя Мария Кулик пропала в Хабаровске в Кировском районе. Это произошло 8 июля.

- Особые приметы: голубые глаза, темно-рыжие волосы. Рост 170 сантиметров. На момент пропажи была одета в черно-белую полосатую кофту и «джеггинсы» темно-синего цвета, - сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Девушка не возвращалась домой двое суток. Родители начали бить тревогу. Они сообщили через центр помощи, что очень ждут Машу дома.

Благодаря распространению информации, Марию нашли. 10 июля девушка вернулась к родным домой. Детали пропажи и местонахождения подростка в эти два дня не распространяется. Главное, что ребенка нашли и теперь она снова находится с родителями.

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