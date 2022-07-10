Специалисты из приморья помогут Хабаровскому краю бороться с лесными пожарами Фото: Андрей КАРА

Приморский край окажет поддержку Хабаровскому краю. Для тушения лесных пожаров из приморья направили 50 специалистов «Приморской базы авиационной, наземной охраны и защиты лесов». Это решение было принято губернатором Олегом Кожемяко в ответ на просьбу губернатора Михаила Дегтярева.

- Мы направили две группы специалистов. 35 человек, которые ранее помогали тушить пожары на Чукотке, приедут из Магадана. Другая группа из 15 человек выехала из Приморья, – сказал Евгений Кутуков, руководитель Приморской авиабазы.

В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края объяснили, что в Хабаровском крае уже зарегистрировано 310 лесных пожаров с начала сезона. Горит около 112 тысяч гектаров леса. Это превышает лесные пожары Приморья в этом году почти в два раза.

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