В Хабаровске наградили росгвардейцев за успешную работу Фото: пресс-служба ВО ВНГ РФ

В Хабаровске произошло награждение военнослужащих. Троих сотрудников Росгвардии наградили за успешную работу. Для этого генерал-полковник Игорь Голлоев лично приехал в военный госпиталь Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

- Награды вручили участникам специальной военной операции. Сейчас сотрудники находятся в госпитале на излечении, - рассказали в пресс-службе ВО ВНГ РФ.

Росгвардейцам вручили медали «За отвагу» и ведомственные знаки отличие. Кроме государственных наград их поблагодарили за успешное выполнение задач при выполнении спецоперации по освобождению жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

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