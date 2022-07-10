Жара и влажность ждут хабаровчан 11 июля
Фото: Юлия Лоза
11 июля в Хабаровск осадков не ожидается. Переменная облачность днем будет сопровождаться повышенной влажностью. Слабый юго-восточный ветер достигнет скорости 2-7 метров в секунду. Температура днем поднимется до отметок от +27 до +29 градусов. Ночью столбик термометра покажет от +17 до +19 градусов.
- В Хабаровске и на территории края 11 июля не ожидаются опасные метеорологические явления, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
В регионе погода будет переменчивой. В районах края пройдут кратковременные дожди. Средняя температура днем составит от +29 до +31 градусов.
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