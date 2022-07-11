Семь человек заболели коронавирусом в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители края все реже болеют ковидом. За прошедшие сутки врачи диагностировали вирус у семи человек. У них болезнь протекает в легкой форме и не требует лечения в стационаре. Летальных случаев в связи с тяжелыми формами COVID-19 не зафиксировано.

- В регионе на данный момент 61 подтвержденный случай коронавируса. 13 человек находятся на контроле медиков в больницах края, а 48 лечатся на дому, - сказал Евгений Никонов, представитель правительства Хабаровского края по соцвопросам.

За прошедший день вылечили 12 пациентов. С начала пандемии в каре выздоровели 202 228 человек.

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