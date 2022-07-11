Горячую воду отключили в районе Красной речки в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

11 июля горячую воду отключили жителям Красной Речки. Это с вязано с ремонтом котельной, которая находится на Мельничной, 27А. Коммунальщики готовят оборудование к грядущему отопительному сезону.

- Отключения в домах жилого квартала по улице Подгаева пройдут с 11 по 20 июля. Это плановый ремонт в связи с подготовительными работами к зиме, - рассказали в МУП «Тепловые сети».

Подачу горячей воды ограничили в 71 дом и 11 социальных объектов. Рабочие уже приступили к ремонту оборудования на станции. Работы планируют закончить в срок, без задержек.

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