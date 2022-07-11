Начальный этап приема заявлений в первый класс закончился в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

В мэрии города сообщили результаты первого этапа приема заявлений в первый класс. С начала лета в школы Хабаровска приняты 7432 ребенка. Во время второго этапа количество заявок уменьшится. Образовательные учреждения будут принимать детей на оставшиеся свободные места.

- Всего в этом году будут обучаться более девяти тысяч первоклассников, - рассказали в администрации Хабаровска.

Напомним, что подать заявление можно как лично, так и в онлайн-режиме через «Госуслуги». Необязательно записывать ребенка в школу по месту регистрации. Это правило отменили с начала текущей приемной кампании.

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