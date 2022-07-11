Умерла почетная жительница Комсомольска Надежда Ивлева Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Ушла из жизни Почетный гражданин Комсомольска, художник-скульптор, член Союза художников, Заслуженный художник России Надежда Семеновна Ивлева. На момент смерти ей было 90 лет, как и самому городу. Родившись в Ленинграде, она приехала в Комсомольск по распределению. Тогда Надежда Семеновна планировала отработать свой срок в Городе юности, а после вернуться на родину. Но уже совсем скоро она полюбила Комсомольск и всерьез начала назвать его своей второй Родиной.

- Надежда Ивлева посвятила себя новому дому. Она стала настоящим соавтором города. Созданные ее руками памятники и скульптуры до сих пор украшают улицы, площади и скверы, - рассказали в администрации Комсомольска.

Мэр Александр Жорник и представители администрации, председатель гордумы Владимир Гинзбург и депутаты выражают искренние соболезнования родным и близким Надежды Семеновны. Память о настоящем человеке, настоящем комсомольчанине навсегда останется в сердцах граждан!

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