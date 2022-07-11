Жители Хабаровского края могут стать мобилизационными резервистами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители региона по желанию могут вступить в ряды мобилизационных резервистов. Все кандидаты проходят отбор. Зачисленные в резерв должны каждый месяц посещать трехдневное обучение и раз в год участвовать в военных сборах на полигоне. Подписать контракт с минобороны можно на три года. После зачисления в штат резервисты единовременно получают единовременную выплату в размере одного оклада и ежемесячное денежное довольствие. Им положен дополнительный оплачиваемый отпуск до 15 дней.

- Подписавшие контракт могут совмещать основную работу с военными занятиями. На время учений за ними сохраняется оклад в полном размере. Командировки и обмундирование оплачивает минобороны, - сказал Андрей Степанов, военный комиссар Хабаровского края.

Резервисты в статусе рядовых солдат за три учебных дня могут получить около пяти тысяч рублей, а за участие в ежегодном сборе - около 26 тысяч. Чем выше воинский ранг, тем весомее становится выплата. Заключить контракт в статусе рядового или сержанта могут жители края не старше 42 лет, младшего офицера - до 47 лет, старшего офицера - до 57 лет. Чтобы записаться в резерв, нужно обратиться в военкомат по месту регистрации.

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