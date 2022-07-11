Пьяный водитель без прав на полном ходу протаранил столб в Хабаровске

Пьяный водитель без прав на полном ходу протаранил столб Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

На Ульяновской ночью случилась авария, в которой тяжелые травмы получил житель Хабаровска. Прежде чем сесть за руль, он опрокинул стопку - другую. Будучи изрядно выпившим, он поехал в сторону села Краснореченское. Иномарка виляла по дороге, пока в какой-то момент ее не занесло. В ту же секунду перед глазами водителя возник фонарный столб, но отреагировать на препятствие он не успел. «Тойотв Лайт Эйс» влетела в преграду на полном ходу.

- ДТП произошло в районе дома №11 по Олюторской около 3:00. Водитель потерял контроль над машиной и вылетел на обочину, где врезался в опору ЛЭП, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

За рулем находился 24-летний мужчина, не имеющий водительских прав. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

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