Разрушительный пожар поглотил склады в Биробиджане Фото: скриншот из видео
Утро спасательной службы Биробиджана началось не с кофе, а со срочного вызова. Дежурному поступило сообщение о возгорании складских помещений. На место отправились 15 человек личного состава и четыре пожарные машины. Когда спасатели приехали на место, столбы дыма и языки пламени уже охватили масштабную территорию.
- Около 120 квадратных метров охвачено огнем. Пожарные пытаются локализовать место возгорания. Только после этого они смогут полностью потушить пламя, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.
Пожар почти уничтожил продуктовый и мебельный склады. Сумма ущерба устанавливается.
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