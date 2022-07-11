Ореховую сопку застроят в Хабаровске
Фото: Правительство Хабаровского края
Федеральная комиссия одобрила заявку на инфраструктурный бюджетный кредит, которую подало правительство края. Сумму планируется потратить на развитие микрорайона «Ореховая сопка» в Хабаровске. Также финансирование направят на комплексную застройку расположенных рядом территорий: микрорайонов №№ 6 и 7, переулка Брянский. За эти деньги построят и новые социальные объекты.
- Больше миллиарда рублей выделят на строительство электросети, которая будет питать новые дома. Новую подстанцию оборудуют на участке в районе завода «Балтика», - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Общая площадь застройки составит около двух миллионов квадратных метров.
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