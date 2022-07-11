«Почта России» наградила лучших сотрудников на Дальнем Востоке

Фото: Почта России

В торжественной обстановке свыше 160 лучших сотрудников почтовой связи Дальнего Востока получили корпоративные награды «Почты России», грамоты и благодарности Министерства цифрового развития Российской Федерации.

- Возможность дойти до каждого жителя нашей страны, внимательное отношение к людям делают нашу компанию уникальной. Почтальонам доверяют, с радостью ждут в городах и селах. Клиентский опыт, развитие собственных логистических решений, взаимодействие с лидерами электронной торговли позволяют нам оказывать востребованные услуги, нашим сотрудникам - профессионально развиваться, а компании оставаться стратегически значимой, - отметил директор макрорегиона «Дальний Восток» «Почты России» Максим Костин.

Заместитель председателя правительства Приморского края - министр цифрового развития и связи Приморского края Константин Волошин, председатель думы Владивостока Андрей Брик, заместитель главы Владивостока Николай Селюк вручили почетные награды специалистам.

Фото: Почта России

- «Почта России» - современная цифровая компания. Мне как пользователю почтовых услуг приятно прийти на почту, не доставая паспорт, просто продиктовать код с телефона и получить письмо или посылку. Вашу любовь к профессии не заменит ни один робот, - сказал заместитель главы города Владивостока Николай Селюк.

В современном цифровом мире с социальными сетями и мессенджерами почта по-прежнему остается востребованной - компания доставляет посылки, периодические издания, переводы и социально значимые товары, расширяет доступность финансовых и банковских услуг. «Почта России» создает и развивает собственные цифровые сервисы для клиентов, IT-продукты для почтовых отделений и логистических почтовых центров, которые работают даже в новогоднюю ночь.

В своем обращении председатель думы Владивостока Андрей Брик отметил профессионализм сотрудников, позволяющий расширять партнерство с государством.

Фото: Почта России

В структуре макрорегиона «Дальний Восток» компании трудятся более 15 500 сотрудников, в том числе 3 900 почтальонов, 3 100 операторов, 1 800 начальников почтовых отделений и четыре тысячи представителей других профессий основного производства. Три четверти дальневосточных почтовых отделений находятся в малых населенных пунктах и труднодоступных регионах, где благодаря уникальной инфраструктуре компании жители могут получить услуги, не выезжая в город.

Напомним, профессиональный праздник работников почтовой связи учрежден в 1994 году указом президента Российской Федерации «О Дне российской почты».