Больше 20 тонн сайры доставили в Хабаровский край из Китая Фото: fsvps.gov.ru
7 июля в Хабаровский край прибыла партия мороженой сайры из Китая. Больше 20 тонн рыбы привезли в Хабаровск на автотранспорте. Специалисты краевого Россельхознадзора проверили ее на соответствие ветеринарным требованиям.
- Продукция соответствует информации в сопроводительных документах. Ее безопасность и качество подтверждается ветеринарным сертификатом страны-импортера, - рассказали в региональном ведомстве.
Специалисты не нашли каких-либо нарушений в оформлении документов или качестве рыбы. Партия полностью соответствует требованиям Евразийского экономического союза. После проверки сайру направили грузополучателю для дальнейшей реализации.
В целом в Хабаровском крае отмечается рост объема поставок импортной продукции. За первое полугодие текущего года Россельхознадзор проверил больше 180 тонн животноводческих товаров.
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