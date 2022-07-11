25 человек заразились ВИЧ в ЕАО
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Больше 19 тысяч жителей ЕАО сдали анализ на ВИЧ. По результатам исследований центра профилактики и борьбы со СПИД в ЕАО болезнь диагностировали у 25 человек. 18 из них проживают в Биробиджане.
- Врачи напоминают, что основной способ передачи инфекции - половые контакты, чтобы защититься от инфекции, нужно использовать барьерные средства контрацепции, - сказал Валерий Жуков, зампред правительства ЕАО.
Жители ЕАО могут проверить себя на наличие ВИЧ. В Биробиджане сдать анализ можно в Центре профилактики и борьбы со СПИД. В других городах исследования проводят в районных больницах.
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