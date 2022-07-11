Автопоезд «Здоровье» отправится в Бикинский район 25 июля Фото: Правительство Хабаровского края

25 июля автопоезд «Здоровье» отправится в Бикинский район, чтобы оказать медицинскую помощь жителям удаленных территорий. Ранее врачи принимали пациентов в Вяземском районе. За время пребывания там медики посетили 15 населенных пунктов и помогли более чем двум тысячам жителей. Сейчас передвижные комплексы будут проходить техобслуживание.

- Врачи работали до последнего пациента. В мобильную поликлинику пришли 2089 человек, но количество посещений специалистов было намного больше - 7484. Флюорографию прошли почти 1,4 тысячи жителей района. Прививки от коронавируса и гриппа сделали 126 человек, - сказал Евгений Демин, и. о. главврача Вяземской районной больницы.

В автопоезде работают флюорограф, маммограф, УЗИ. Жители могут сдать лабораторные анализы, измерить уровень сахара в крови, получить консультации профильных специалистов.

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