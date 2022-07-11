Житель Комсомольского района создал конопляную ферму
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
43-летний мужчина из села Хурба завел огород не для того, чтобы взращивать там урожай овощей и фруктов. Он высадил на своем участке кусты конопли и бережно ухаживал за ними: полол, поливал, а после собирал плоды своего труда. Неожиданно для него с проверкой пришли сотрудники полиции.
- На придомовой территории, на открытых грядках и в теплице, было обнаружено 25 кустов марихуаны. По словам задержанного, он выращивал растение для личного использования, а не для продажи, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
На мужчину завели уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
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