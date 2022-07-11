Уличных продавцов сомнительных товаров разогнали в Хабаровске

Уличных продавцов сомнительного товара разогнали в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Представители администрации Индустриального района вместе с полицейскими пресекли незаконную торговлю на улице. Такие рейды проводятся каждую неделю, чтобы уберечь хабаровчан от покупки продукции сомнительного качества и подделок. Только на Суворова свернулись сразу 15 торговых точек. Одному «предпринимателю» выписали штраф за незаконную торговлю.

- Скоро у нас на прилавках появится рыба. Предупреждайте всех о том, что нельзя продавать ее на улице, особенно в жару. Эта продукция - рассадник болезней и антисанитарии. Город не должен выглядеть стихийным рынком! - сказал Сергей Кравчук, мэр города.

Стихийные рынки не только угрожают здоровью хабаровчан, но также наносят ущерб городскому бюджету. Законно торговать можно только в отведенных для этого местах. В Индустриальном районе они находятся около остановки «Заводская» и вблизи дома №44 по Суворова.

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