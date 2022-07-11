В Хабаровске предложили восстановить реки Чердымовка и Плюснинка Фото: Администрация Хабаровска

В мэрии обсудили проект «Семь рек» в рамках работы над мастер-планом города. Во время заседания прозвучало предложение о том, чтобы восстановить две подземные реки - Чердымовка и Плюснинка.

- Проект «Семь рек» предполагает восстановление городских зеленых насаждений и малых водных артерий города. Одним из краеугольных стал вопрос о поднятии Чердымовки и Плюснинки, - рассказал Игорь Лавринович, представитель минстроя Хабаровского края.

Обе реки уже давно погружены в коллекторы, пролегающие под городскими бульварами. Чтобы восстановить их, нужно вскрыть дорожное покрытие, заново создать овраги, очистить воду. Это сложный процесс, который требует взвешенного, обдуманного решения. Демонтаж городских бульваров приведет к новым проблемам. Если природные водные артерии восстановят, город кардинально изменится.

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