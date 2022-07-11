Мэр Хабаровска поручил создать структуру по управлению парками и скверами Фото: Администрация Хабаровска

Создать отдельную структуру, которая будет отвечать за чистоту и порядок в парках Хабаровска, поручил глава краевой столицы Сергей Кравчук. На такое решение их подтолкнул Алексей Ересько, замминистра строительства России, который недавно приезжал в город с рабочим визитом.

- Мы уходим от системы, когда зонами отдыха занимаются разные городские службы. Нужно создать новую структуру и посмотреть, насколько эффективной будет ее работа. Это может быть сектор или отдел в одном из управлений, или даже отдельная дирекция, - сказал Сергей Кравчук.

Новое ведомство будет отвечать не только за чистоту, но и за техническое состояние парков: целостность декоративных элементов, дорожек, ограждений и прочего.

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