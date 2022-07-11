Труп мужчины нашли у больницы в Магадане Фото: пресс-центр ГБУЗ "Магаданская областная больница"

На территории «Магаданской областной больницы» обнаружили тело 48-летнего мужчины. У него были признаки термического воздействия. На место сразу же приехали сотрудники следственного комитета.

- Сотрудники провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и выяснили обстоятельства гибели мужчины. Тело передали на судебную медицинскую экспертизу, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

По предварительной информации, смерть не носила криминальный характер, а произошла по естественным причинам. На данный момент проверка продолжается. По ее окончании будет принято окончательное решение, и будет известна полная информация о произошедшем.

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