Хотели согреться в жару: двое хабаровчан вынесли батареи из кафе

Двое жителей Хабаровска украли радиаторы и печи из кафе Фото: Евгения ГУСЕВА

Двое молодых людей проникли ночью в кафе, взломав замок двери. Попав внутрь, они забрали все, что, по их мнению, имело ценность. Среди украденного оказались три микроволновые печи, одна конвекционная, музыкальные колонки и даже батареи. Общая сумма награбленного составила 150 тысяч рублей.

- После начала следствия быстро удалось вычислить личности грабителей. Ими оказались местные жители 18 и 20 лет. Раньше они не имели судимостей. В доме у старшего мужчины полицейские нашли часть пропавших вещей: печь и колонки. Остальное оборудование пока не обнаружено, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На парней завели уголовное дело за кражу. Им светит до пяти лет лишения свободы. Поиски украденных вещей продолжается.

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