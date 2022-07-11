В Хабаровске семьям в трудной жизненной ситуации помогли закупить товары к школе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске проходит акция «Помоги собраться в школу». Ее цель - оказать поддержку семьям в трудной жизненной ситуации. Жители уже успели собрать более миллиона рублей, на которые были куплены предметы для школы детям.
- Для 473 детей уже закупили канцелярию, школьную и спортивную форму, а также рюкзаки и обувь. На эти цели потратили более 760 миллионов рублей, - рассказали в мэрии города.
В акции принимают участие как неравнодушные горожане, так и предприниматели и общественные организации. Мероприятие продлится в Хабаровске до 1 октября.
Хабаровчане могут сами принести вещи для школьников. В городе расположено несколько пунктов сбора. Также можно оказать материальную поддержку. Адреса пунктов и реквизиты для перевода денежных средств указаны на официальном сайте администрации Хабаровска.
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