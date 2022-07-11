Правительство Хабаровского края выплатило компенсации общинам КМНС Фото: Правительство Хабаровского края

Правительство Хабаровского края возместило общинам КМНС до 90% затрат на оборудование и технику для сельскохозяйственной деятельности. Деньги распределили в качестве субсидий среди общин, подавших заявку. Такие выплаты производятся ежегодно.

- Субсидии получили три общины: «Агди» в Нанайском районе, «Ирга» в Комсомольском районе и «Кутувэ» в Ульчском районе, - рассказали в минприроды Хабаровского края.

Общая сумма выплат в 2022 году составила более миллиарда рублей. В эту сумму вошла стоимость лодочного мотора, швейной машины и снегохода.

- Общины ежегодно могут обращаться также и за возмещением части затрат, понесенных на приобретение орудий лова, орудий охоты, используемых при осуществлении традиционной хозяйственной деятельности, и аптечек для охотников и оленеводов, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

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