В ЕАО спасли 30 человек и козу от паводка Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В ЕАО затопило три участка дорог села Раздольное. Это произошло из-за обильных дождей, прошедших с 8 по 10 июля.

- Вода с гор скатывается в низины. Уровень воды в реке Кирга достиг отметки неблагоприятного гидрологического явления, подтопив ряд дорог на Речной, Цветочной и Садовой на глубину около 50 сантиметров. На данный момент жилые дома не подтопило, - сказал Анатолий Панов, глава МЧС России по Еврейской автономной области.

Местному населению оказывают помощь. Спасатели перевозят людей через подтопленные участки. Уже перебраться через наводнение помогли 30 людям и козе. Такие временные спасательные посты будут работать все время до улучшения обстановки.

В ближайшее время новых дождей на территории Раздольного не прогнозируется. Уже виден небольшой спад воды. Благоприятные прогнозы синоптиков говорят о том, что скоро ситуация нормализуется.

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