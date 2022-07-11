Автопоезд «Здоровье» закончил работать в Вяземском районе Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Губернаторский автопоезд «Здоровье» закончил работу в Вяземском районе Хабаровского края. Всего медики осмотрели 2089 человек из 15 населенных пунктов района. Местных жителей обследовали с помощью флюорографа и маммографа, также им предоставлялись услуги стоматологов, специалистов по УЗИ, анализ крови и консультации со специалистами районной больницы и КДЦ «Вивея».

- Флюорографию сделали 1370 человек. Также граждане могли вакцинироваться против коронавируса и гриппа. Для удобства администрация Вяземского района организовала подвоз населения из близлежащих населенных пунктов, - рассказал Евгений Демин, исполняющий обязанности главного врача Вяземской районной больницы.

На данный момент комплексы проходят техническое обслуживание. 25 июля они отправятся в Бикинский район. До Вяземского автопоезд приезжал в район имени Лазо, где специалисты осмотрели более семи тысяч человек.

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