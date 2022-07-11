Детский сад в Хабаровском крае закрыли из-за антисанитарии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Аэропорт Охотского района Хабаровского края закрыли детский сад. Деятельность учреждения приостановили судебные приставы. Оказалось, что в детсаду не соблюдались санитарные нормы. Что конкретно происходило в учреждении, неизвестно. Судя по всему, там не поддерживали должную чистоту, необходимую маленьким детям.

- Нарушения санитарно-эпидемиологических требований несли угрозу здоровью детей и работников детского сада. Из-за такой ситуации в отделение судебных приставов пришло постановление суда о приостановлении деятельности учреждения, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Судебное постановление было немедленно исполнено. На место выехали приставы и закрыли дошкольное учреждение. Сейчас предварительная мера для детского сада составляет 30 дней. За это время нарушения необходимо устранить.

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