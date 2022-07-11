В Хабаровске ремонтируют железную дорогу Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске идет ремонт переходов, пассажирских платформ и ограждений на железной дороге. Работы проводятся для обеспечения безопасности людей.

- В 2021 году на выполнение технических мероприятий направлено 59,8 миллиона рублей. Уже выполнен капитальный ремонт 11 пешеходных мостов, 33 переходов, девяти пассажирских платформ, 32 ограждений железнодорожного пути, также установлено и обновлено 4043 плаката, - сказали в филиале ОАО «РЖД» ДВЖД.

На пяти объектах железной дороги отремонтировали ограждения путей, также были установлены пешеходные переходы со звуковой и световой сигнализацией. Несмотря на все принятые меры для безопасности граждан, случаи травматизма все еще случаются. Так, с начала 2022 года под колеса поездов попало шесть человек. Стоит помнить о безопасности на дорогах и соблюдать все правила и ограничения, установленные на них.

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