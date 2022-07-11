17 мер поддержки семей с детьми действуют в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае действуют 17 мер социальной поддержки для семей с детьми. Помощь получают 70 тысяч семей. В 2022 году для этих целей выделено около 20,9 миллиарда рублей. 15 миллиардов предоставляются из федерального бюджета, около 5,4 - из краевого.

- За последние годы поддержка семей с детьми значительно выросла. В 2020 направлялось 9,9 миллиарда рублей, в 2021 - 13,3 миллиарда рублей, - сказал Александр Дорофеев, министр социальной защиты региона.

13 из 17 - это меры поддержки многодетных семей. В них входят ежемесячные выплаты для детей до трех лет и школьников, маткапитал, компенсация расходов на коммунальные услуги. Также в крае выплачиваются деньги семьям, в которых появились тройни. Разово они получают семь миллионов рублей. В 2021 году выплату получило две семьи. Кроме того, край дарит после рождения ребенка набор необходимых вещей на первое время. В регионе отдали более восьми тысяч комплектов.

- Поддержка семей с детьми - важнейший приоритет работы правительства края. Нам предстоит в ближайшее время перестроить все наши сервисы оказания услуг через жизненные ситуации, - сказал Михаил Дегтярев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.