39 выпускников из Хабаровского края стали стобалльниками на ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае подвели итоги сдачи ЕГЭ. 5476 учеников выпустились из школ, лицеев и гимназий региона.

- В регионе были выполнены все требования Рособрнадзора по техническому оснащению пунктов проведения экзаменов, в том числе в отдаленных поселках, утечек экзаменационных материалов не зафиксировано, - сообщили в краевом минобре.

В крае в 2022 году 39 выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов:

18 - по русскому языку;

8 - по литературе;

5 - по истории;

5 - по обществознанию;

1 - по географии;

1 - по химии;

1 - по информатике и ИКТ.

Отмечается, что во всей Ленинградской области 60 стобалльников, в связи с этим можно сказать, что ученики Хабаровского края показали очень достойный результат на ЕГЭ в 2022 году. Школьникам, набравшим более 95 баллов за экзамен, положена денежная премия имени генерал-губернатора Гродекова. Ее выплатит правительство Хабаровского края.

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