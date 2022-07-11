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Общество11 июля 2022 9:39

39 выпускников из Хабаровского края стали стобалльниками на ЕГЭ

Всего школу закончили 5476 учеников
Марина ГОНЧАРЕНКО
39 выпускников из Хабаровского края стали стобалльниками на ЕГЭ

39 выпускников из Хабаровского края стали стобалльниками на ЕГЭ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае подвели итоги сдачи ЕГЭ. 5476 учеников выпустились из школ, лицеев и гимназий региона.

- В регионе были выполнены все требования Рособрнадзора по техническому оснащению пунктов проведения экзаменов, в том числе в отдаленных поселках, утечек экзаменационных материалов не зафиксировано, - сообщили в краевом минобре.

В крае в 2022 году 39 выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов:

18 - по русскому языку;

8 - по литературе;

5 - по истории;

5 - по обществознанию;

1 - по географии;

1 - по химии;

1 - по информатике и ИКТ.

Отмечается, что во всей Ленинградской области 60 стобалльников, в связи с этим можно сказать, что ученики Хабаровского края показали очень достойный результат на ЕГЭ в 2022 году. Школьникам, набравшим более 95 баллов за экзамен, положена денежная премия имени генерал-губернатора Гродекова. Ее выплатит правительство Хабаровского края.

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