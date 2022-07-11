39 выпускников из Хабаровского края стали стобалльниками на ЕГЭ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае подвели итоги сдачи ЕГЭ. 5476 учеников выпустились из школ, лицеев и гимназий региона.
- В регионе были выполнены все требования Рособрнадзора по техническому оснащению пунктов проведения экзаменов, в том числе в отдаленных поселках, утечек экзаменационных материалов не зафиксировано, - сообщили в краевом минобре.
В крае в 2022 году 39 выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов:
18 - по русскому языку;
8 - по литературе;
5 - по истории;
5 - по обществознанию;
1 - по географии;
1 - по химии;
1 - по информатике и ИКТ.
Отмечается, что во всей Ленинградской области 60 стобалльников, в связи с этим можно сказать, что ученики Хабаровского края показали очень достойный результат на ЕГЭ в 2022 году. Школьникам, набравшим более 95 баллов за экзамен, положена денежная премия имени генерал-губернатора Гродекова. Ее выплатит правительство Хабаровского края.
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