Погода будет изменчивой в Хабаровске 12 июля
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
12 июля хабаровчан ждет переменчивая погода: затяжные облака будут сменяться палящим солнцем. К этому добавится повышенная влажность из-за дождей, которые пройдут недалеко от города. Юго-восточный ветер не собьет жару, его скорость достигнет 4-9 метров в секунду.
- Ночью возможны кратковременные дожди. Температура будет колебаться от +17 до +19 градусов. Днем осадков не ожидается. Столбик термометра покажет от +27 до +29 градусов, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
Во всех районах края будет дождливо. В северной и центральной части региона пройдут ливни, а средняя температура воздуха составит +30 градусов.
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