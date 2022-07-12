10 человек заболели коронавирусом в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В регионе показатель заболеваемости коронавирусом остается одним из самых низких в России. За последние сутки зарегистрировано 10 новых случаев заражения. В марте, когда заболеваемость «омикроном» достигала пика, ежедневно врачи регистрировали больше тысячи пациентов.

- Ни одного человека не госпитализировали. Также не зарегистрировано ни одного летального исхода за прошедший день, - сказал Евгений Никонов, представитель правительства Хабаровского края.

В регионе развернуто 50 ковидных коек. Сейчас заняты только 12 из них. На амбулаторном лечении находятся 45 пациентов. За сутки вылечились 14 человек, а всего с начала пандемии - 202 242 жителя края.

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