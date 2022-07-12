Два года за 18 рыбешек: жителя Советской Гавани осудят из-за рыбалки

Рыбак пойдет под суд за вылов горбуши в Хабаровском крае
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
Безработный 22-летний мужчина из Совгавани решил порыбачить. Он взял сеть, сел в лодку и выплыл на реку Хадя, протекающую недалеко от его дома. В это время полицейские устроили рейд в поисках нелегальных рыболовов. Они поймали молодого человека с поличным.
- На борту лодки было 18 тушек горбуши. Также у мужчины изъяли рыболовную сеть и моторную лодку, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Так как у задержанного не было документов, разрешающих ловлю рыбы, на него завели уголовное дело. Теперь ему грозит два года колонии.
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