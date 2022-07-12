Хабаровские сладкоежки: аналитики рассказали, какой шоколад покупают чаще всего

Хабаровчанам рассказали, что будет с шоколадом из-за санкций Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продажи шоколада составляют около трети от всех кондитерских изделий. На его долю приходится около 14% выручки продавцов. В первом полугодии в Хабаровском крае, как и во всей России, спрос на батончики, плитки и шоколадные конфеты вырос на 7-10%. Самый популярный у покупателей - молочный шоколад, на втором месте - темный горький, а на третьем - белый. Хабаровчане чаще покупают сладкие плитки с орехами и изюмом.

- Из-за ухода с рынка многих брендов в России не сильно изменилась статистика продаж сладостей. В стране много отечественных производителей шоколада, продукция которых составляет около 85% от всего ассортимента. Все еще поставляется импортный шоколад из Беларуси, Италии, Турции, Армении, Венгрии и Бельгии, но объемы его совсем небольшие, - сказал Игорь Караваев, председатель президиума АКОРТ.

Отметим, что Россия - одна из 10 крупнейших экспортеров шоколада в мире. Наша продукция поставляется в Казахстан, Китай, Саудовскую Аравию, Узбекистан и Беларусь. В прошлом году объем производства шоколада вырос на 9,1% в сравнении с 2020 годом и составил два миллиона тонн.

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