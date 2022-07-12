Сбер установил пианино у входа в банк в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С удивлением хабаровчане обнаружили установленное уличное пианино рядом с отделением «Сбербанка» на Гамарника, 12. Его поставили прямо у входа в помещение. Сыграть на нем могут все желающие. Главное - аккуратно относится к новой декорации.

Соавторами идеи выступила супружеская пара - Сергей и Ольга Руденко. Именно они запустили акцию «Пианино 27», в рамках которой уже было установлено три инструмента на территории города - в аэропорту, на набережной и у главного здания вокзала.

По словам сотрудников банка, пианино простоит у входа в отделение все лето, а осенью его занесут внутрь помещения. Специалисты будут регулярно обслуживать и настраивать инструмент.

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