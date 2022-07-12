Упавшее дерево чуть не убило прохожих в Хабаровске Фото: Елена БЯНКИНА

Несмотря на прогнозы синоптиков, которые обещали солнечный и безветренный день, вечер 11 июля в Хабаровске прошел под стук мощных капель по крышам.

Ливневый дождь накрыл город, а вместе с ним разбушевался шквальный ветер. Мощные порывы воздуха раскачивали рекламные щиты и вырывали деревья из земли вместе с корнями.

Одно из них рухнуло около дома №72 по Серышева. В этот момент мимо проходили люди, которые чудом успели отскочить в сторону, когда огромный ствол приземлился в метре от них. Он едва не раздавил припаркованную в тени машину. Авто слегка задело ветками, но без серьезных повреждений.

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