Болотная ловушка: скрываясь от погони на угнанном авто, биробиджанец чуть не утонул

Полицейские вытащили угонщика «Жигули» из болота в Биробиджане Фото: Анатолий ЖДАНОВ

22-летний молодой человек из Ленинского района приехал в областной центр, чтобы отдохнуть. Всю ночь он ходил по барам и клубам. Достигнув состояния, когда мысли уже начали путаться, он вышел на улицу, где увидел одиноко припаркованную машину. Парень решил покататься. Он подошел к авто, дернул за ручку, и дверь поддалась. В салоне находились ключи от замка зажигания. Это позволило молодому человеку беспрепятственно отправиться на ночную «прогулку» по городу.

В это время в дежурную часть поступило сообщение об угоне авто ВАЗ 21070 со двора многоэтажного дома в Биробиджане. Владельцем «Жигули» был 56-летний местный житель. Полицейские отправились на поиски угонщика.

- Объезжая город, сотрудники ДПС увидели пропавшую машину. Водитель тоже заметил служебный автомобиль и резко вдавил педаль газа в пол. На «Жигулях» он попытался скрыться от погони, но потерял управление и съехал с дороги в болото, - рассказали в полиции ЕАО.

Машина заглохла. Мужчина пытался выбраться из салона, но у него ничего не получалось. Правоохранители помогли угонщику выбраться из авто, после чего задержали его и привезли в участок. На молодого человека завели уголовное дело по статье об угоне. Ему грозит до семи лет колонии.

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